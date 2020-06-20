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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Issam Chebake'nin vuruşunda Göztepe defansı araya girerek tehlikeyi önledi.


36. dakikada konuk ekip Göztepe'de ileriye doğru gönderilen topla buluşan Wilzeck'in ceza alanı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


38. dakikada baskısını artıran Göztepe'de, Mossoro'nın pasında topu alan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.


41. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Umut Bulut kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Fofana, Acquah, Robin, Gökhan, Murat, Sakıb, Umut


Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Halil, Mossoro, Serdar, Wilzeck


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Gol: Umut (dk. 41) (Y.Malatyaspor)

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