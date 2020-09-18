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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’de 2.

Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


48. dakikada Cueva'nın ceza sahasına çevirdiği top kaleci İrfan Can'dan sekti, seken topa Fofana'nın yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.


53. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası solundan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.


58. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut üst direği sıyırarak dışarı çıktı.


60. dakikada Göztepeli Berkan'ın orta şut karışımı vuruşu kaleye yönelirken Malatya kalecisi Herrera topu son anda kornere çeldi.


68. dakikada Lukoki'nin kullandığı köşe vuruşunda Umut Bulut'un kafayla yaptığı vuruş üstten auta gitti.


81. dakikada Göztepe'nin Tripic ile kullandığı tehlikeli köşe vuruşunda Yeni Malatyasporlu Acquah topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Yeni Malatyaspor: Guido Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Karim Hafez, Acquah, Ahmed Ildız (Mustafa Eskihellaç dk. 90 ?), Fofana (Jody Lukoki dk. 61), Christian Cueva (Hadebe dk. 81), Adem Büyük, Umut Bulut (Zuqui dk. 81)


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Erkan Kaş, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Kubilay Sönmez dk. 46), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Mossoro (Ndiaye dk. 71), Tripic (Burekovic dk. 88 ?), Ideye (Titi dk. 90+5 ?)


Yedekler: Balazs Megyeri, Gassama, Hakan Çinemre, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Halil Akpunar (dk. 19) (Göztepe), Adem Büyük (dk. 29 pen.) (Yeni Malatyaspor)


Sarı Kartlar: İrfan Can, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Göztepe), Chebake, Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor)

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