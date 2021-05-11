Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41.
Süper Lig'in 41. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Hatayspor'un hızlı gelişen atağında Boupendza'nın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
56. dakikada Malatyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Mallan'ın sert şutunu kaleci Munir güçlükle çeldi.
64. dakikada Malatyaspor'da ceza sahası içerisinde Hadebe'nin pasında topla buluşan Adem Büyük, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
75. dakikada Malatyaspor'un hızlı gelişen atağında ceza sahası içerisine topu taşıyan Kubilay'ın şutu kaleci Munir'in müdahalesiyle kale direğinin yanından kornere çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Mustafa (Chebake dk. 46), Zeki, Mallan (Bülent Cevahir dk. 90 ?), Foffana (Ahmed Ildız dk. 74), Tetteh (Kubilay Kanatsızkuş dk. 74), Adem (Umut Bulut dk. 81)
Yedekler: Eray İşcan, Acquah, Zuqui, Malle, Ndizeye
Teknik Direktör: İrfan Buz
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Sackey, Riberio (Traore dk. 71), Akintola, Aabid (Abdurrahman Canlı dk. 86 ?), Boupendza, Diouf
Yedekler: Burak Çamoğlu, Katranis, Kone, Muhammd Mert, Kamara, Akomadi, Eren Fansa, Emir Kireçci
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Diouf (dk. 45) (Hatayspor), Adem Büyük (dk. 64) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Adem Büyük, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Sackey (Hatayspor)