İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışından Kubilay'ın vurduğu sert şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.


11. dakikada ev sahibi takımda Olcay'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Adem'in plase vuruşunda top kale üst direğinin üzerinden auta çıktı.


13. dakikada sol kanattan Youssuf'un ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortasında Umut'un gelişine vurduğu top oyun alanının dışına çıktı.


16. dakikada ceza sahası dışında Umut Bulut'un pasıyla topla buluşan Youssuf şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole engel oldu.


24. dakikada Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç tarafından düşürülmesinin ardından Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.


38. dakikada ev sahibi takımda Olcay'ın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farka üstten auta çıktı.


45. dakikada Yeni Malatyaspor'da Olcay'ın şutunda Aytaç'ın ceza alanı içerisinde topla elle oynaması nedeniyle Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Can Hanoğlu, Hakan Yemişken


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay, Adem, Olcay, Umut


Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Erkan, Jetmir


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Aytaç, Kevin Varga, Yusuf, Tarkan, Hajradinovic, Koita


Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Carius, Sadiku, Hodzic


Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel


Gol: Adem (dk. 45) (Y. Malatyaspor)


Sarı Kart: Aytaç (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.