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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Malatyaspor'un gelişen atağında Donald'ın ceza sahası dışından çektiği sert şu az farka auta çıktı.


61. dakikada Yeni Malatyaspor'da savunmada Robin Yalçın'ın Mina'ya yolladığı topu araya girerek kapan Thiam, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1


64. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın çektiği sert şutta top direkten döndü.


68. dakikada konuk ekinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen atakta, Tirpan'ın pasıyla topla buluşan Thiam takımını deplasmanda öne geçiren ikinci golünü kaydetti. 1-2


82. dakikada beraberlik golü için rakip sahada baskısını arttıran sarı-kırmızılı takımda, Bifouma'nın çektiği şut kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


90. dakikada Kasımpaşa'da Koita'nın attığı gol, VAR incelemesi ile birlikte geçerlilik kazanmadı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb (Ndayishimiye dk.88 ?), Donald (Ahmed dk. 76), Acquah (Murat dk. 76), Gökhan, Umut, Bifouma (Erkan dk. 88 ?), Kjartansson (Fofana dk. 68)


Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Teenage Hadebe, Ahmed Ildiz


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, (David Pavelka dk. 86 ?), Quaresma (Ndongala dk. 65), Hajradinovic (Tarkan dk. 72), Thiamx (Yusuf dk. 86 ?), Koita


Yedekler: Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Doğucan Haspolat, Anıl Koç, İlhan Depe, Gerard Gohou


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Donald (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Thiam (dk. 61 ve dk. 68) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Chebake (Yeni Malatyaspor), Haddadi, Sarlija (Kasımpaşa)

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