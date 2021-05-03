Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 39.
Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56.dakikada Mallan'ın ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
62. dakikada Hafez'in ceza sahası içerisine yerden pasında topla buluşan Tetteh şutu kaleyi bulmadı.
64. dakikada Hafez'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.
65. dakikada Tetteh'in sağ kanattan ortasında Adem Büyük kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
87. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih, Hafez Chebake (Wallace dk. 68), Zeki, Ahmed (Mallan dk. 46), Mustafa (Umut Bulut dk. 77), Fofana (Malle dk. 90 ?), Adem, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Aquah, Ziqui, Olcay Şahan, Kubilay, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: İrfan Buz
Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Krvic, Aziz Behiç, Attamah, Sabovic (Uğur Demirok dk. 85 ?), Lennon (dk. 85 Melih Okutan), Avramovski (Yasir Subaşı dk. 68) Henrique, İlhan Parlak (Luckassen dk. 61)
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir , Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: İlhan Parlak (dk. 40) (Kayserispor), Adem Büyük (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Hafez, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)