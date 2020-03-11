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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1


30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2


44. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Sakıb, Mina, Acquah, Donald, Fofana, Gökhan Töre, Umut Bulut, Bifouma


Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Chaaleli, Walter


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth


Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Obi Mikel, Badou Ndiaye


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi (Trabzonspor)

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