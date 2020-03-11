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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu kaleci Farnolle'de kaldı.


55. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşann Nwakaeme'nin şutu ağlara gitti. 1-3


58. dakikada Sosa'nın ortasında ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.


84. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı gitti.


89. dakikada Nwakaeme'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Sakıb, Mina, Acquah, Donald (Erkan Kaş dk. 86), Fofana, Gökhan Töre, Umut Bulut (Chaaleli dk. 64), Bifouma (Walter dk. 71)


Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Hüseyin Türkmen, Campi, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Obi Mikel dk. 90 ?), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Bilal Başacıkoğlu dk. 83 ?), Sörloth (Badou Ndiaye dk. 40)


Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi, Novak (Trabzonspor)

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