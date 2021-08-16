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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’u ağırlıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanattan Hamsik'in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1


10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2


24. dakikada Hafez'in sol kanattan ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.


29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme'nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3


32. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3


42. dakikada Gervinho'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-4



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç


Yeni Malatya: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih, Hafez, Buğra Çağıran, Mallan, Aabid, Mustafa Eskihellaç, Tetteh, Adem


Yedekler: Abdulsamed, Gameli, Ndzieye, Mert Örnek, Osman, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Mert Altıntaş, Kubilay


Teknik Direktör: İrfan Buz


Tabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Victor Hugo, Edgar Le, Berat, Bakasetas, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Cornelius, Trondsen, Yunus Mallı, Murat Akpınar, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Nwakaeme (Trabzonspor)

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