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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5 (Maç sonucu

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u ağırladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Adem'in kafa vuruşunda top auta çıktı.


65. dakikada Haddadi'nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5


72. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Djaniny'nin ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç


Yeni Malatya: Ertaç Özbir, Haddadi (Osman Haqi dk. 70), Wallace, Semih, Hafez (Gameli dk. 70), Buğra Çağıran (Nshimirimana dk. 46), Mallan (Kubilay dk. 46), Aabid, Mustafa Eskihellaç (Mert Altıntaş dk. 83), Tetteh, Adem


Yedekler: Abdulsamed, Ndzieye, Mert Örnek, Atakan Müjde, Taha Gür


Teknik Direktör: İrfan Buz


Tabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Victor Hugo, Edgar Le, Berat, Bakasetas (Yunus Mallı dk. 83), Hamsik (Trondsen dk. 83), Gervinho (Cornelius dk. 46), Nwakaeme (Yusuf Sarı dk. 70) , Djaniny (Murat Akpınar dk. 86 ?)


Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42), Djaniny (dk. 65 pen.) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Nwakaeme (Trabzonspor), Adem Büyük, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

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