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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10’uncu haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Altay’ı konuk etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Altay atağında Erhan'ın ceza sahasına yolladığı top Bamba'ya ulaşmadan Kaleci Ertaç'ta kaldı.


52. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kullanılan korner atışında topa yükselen Adem'in kafa vuruşunda Kalaci Lis, çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.


56. dakikada Altay'ın ceza alanın hemen dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Pinares'in sert vuruşunda top kalenin üst ağlarında kaldı.


57. dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa'nın ceza alanına yaptığı pasa yerden beklemeden düzgün bir vuruş yapan Tetteh, topu ağlarla buluşturdu. 1-0


66. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan gelişen atağında Mustafa'nın kaleye çektiği şutta top Ceyhun'ın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.


68. dakikada VAR kontrolü sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, top ağlarla göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0


82. dakikada Altay atağında sağ kanattan kaptığı top ile ceza alanına girmeye çalışan Karim Hafes'in müdahalesi ile yere düşünce Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.


84. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Ndong, Karim, Chouiar (Mallan dk. 62), Tetteh (Bwalya dk. 85 ?), Adem (Kubilay dk. 90 ?)


Yedekler: Eyüp, Awuku, Muhammed, Buğra, Atakan, Nshimirimana, H. Osman


Teknik Direktör: Marius Ninel Sumudica


Altay: Mateusz Lis, Björkander, Ceyhun, Thiam, Cebrail, Biyogo Poko, Zeki (Ahmed dk. 85), Naderi (Erhan dk. 20), Pinares, Kappel (Thaciano dk. 85 ?), Bamba


Yedekler: Cihan, Tolga, İbrahim, Özgür, C. Özgener, Marco Paixo, Kazımcan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Tetteh (dk. 57), Adem (dk. 68 pen.) (Y. Malatyaspor), Bamba (dk. 84 pen.) (Altay)


Sarı Kartlar: Mustafa, Semih (Y. Malatyaspor), Ceyhun, Mateusz Lis, Thiam (Altay)

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