Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Lukoki'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kubilay topu ağlarla buluşturdu. 1-0
8. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan ceza alanına girerek çektiği şutta top kale direğinin yanından auta çıktı.
17. dakikada Tetteh'in pasıyla topla buluşan Acquah, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 2-0
45. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in vuruşunda kaleci Abbulsamed parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki (Murat dk. 37), Semih, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Cueva (Ndayishimiye dk. 37), Kubilay, Adem, Lukoki, Tetteh
Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Olcay, Jetmir, Umut
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Denizlispor: Pantilimon, Oğuz, Subotic, Leismann, Bakalorz, Lopes, Recep, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Varela, Mattheiu Dossevi, Radoslaw Murawski, Alihan, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Y. Malatyaspor)
Sarı kart: Leismann (Denizlispor)