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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u konuk etti. Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakika Denizlispor'da Aissati'nin, Yeni Malatyaspor ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Abdulsamed'in hamlesi ile ceza alanı içinde kaldı. Topu takip eden Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


63. dakikada baskısını artıran Denizlispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Subotic'in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


78. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye orta sahadan kaptığı topu ceza alanı dışına kadar getirdi. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut direğin yanından auta gitti.


88. dakikada Denizlispor'da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Murawski'nin sert şutu defansın müdahalesiyle uzaklaştı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki (Murat dk. 37), Semih, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Cueva (Ndayishimiye dk. 37), Kubilay (Ahmed dk. 85 ?), Adem (Olcay dk. 64), Lukoki (Jetmir dk. 64), Tetteh


Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Umut


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Denizlispor: Pantilimon, Oğuz (Murawski dk. 58) , Subotic, Leismann, Bakalorz, Lopes, Recep (Özer dk. 65), Aissati (Varela dk. 74 ?), Sagal, Mesanovic (Dossevi dk. 74), Rodallega


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet, Alihan, Muhammed Eren


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Lukoki, (Yeni Malatyaspor), Leismann, Murawski (Denizlispor)

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