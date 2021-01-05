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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 -DG Sivasspor: 2 (maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile 2-2 sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


52. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in ceza alanına yaptığı ortada Fofana'dan seken top ile buluşan Kubilay'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.


62. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta ceza alanına yapılan ortada Tetteh'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2


69. dakikada ev sahibi takımda Adem'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarparak uzaklaştı.


74. dakikada Sivasspor'da sağ kanattan gelişen atakta Hakan Yeşilyurt'un kaleye çektiği sert şutu Ertaç tek hamlede tutarak tehlikeye izin vermedi.


83. dakikada ev sahibi takımda tek başına orta sahada altığı topla ceza sahasına giren Chebake'nin kaleye çektiği şut auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Ahmed (Olcay dk. 87 ?), Acquah (Umut dk. 79 ?), Adem, Tetteh, Fofana (Lukoki dk. 65), Topalli (Kubilay dk. 46)


Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Erkan, Ndayishimiye, Zeki, Olcay


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


DG Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Erdoğan (Ziya dk. 90 ?), Claudemir, Fajr (Felix dk. 68), Gradel (Kayode dk. 80 ?), Yatabare


Yedekler: Camara, Ziya, Kone, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Fofana (dk. 24), Tetteh (dk. 62) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)

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