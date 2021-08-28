İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2- Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Gaziantep FK'da Jefferson'un ceza sahası duşundan yaptığı tehlikeli vuruş kale direğinin üstünden auta çıktı.


54. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.


57.dakikada Yeni MAlatyaspor'un hızlı gelişen atağında Tetteh'in şutu yan ağlarda kaldı.


68. dakikada Yeni Malatyaspor'un hızlı gelişen atağında Adem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka Murat Ergin Gözütok S.Altay


Yeni Malatya: Abdulsamed, Semih, Wallace, Sadık, Mallan (Ndong dk. 57), Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa (Gamelli dk. 89 ?), Adem (Haqı Osman dk. 89 ?), Tetteh (Kubilay Kanatsızkuş dk. 78)


Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ndizeye, Mert Örnek, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan


Teknik Direktör: İrfan Buz


Gaziantep FK: Günay, Djılobodjı, Toşca, Ertuğrul, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Börven dk. 75), Mendly (Halil Pehlivan dk. 75), Recep, Sagal (Mirza Cihan dk. 86 ?), Figueiredo (Kenan Özer dk. 58)


Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Yusuf Türk


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Adem Büyük (dk. 45), Tetteh (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Djilobodji, Mendly, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Wallace (Yeni Malatyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.