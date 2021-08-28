Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2- Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Gaziantep FK'da Jefferson'un ceza sahası duşundan yaptığı tehlikeli vuruş kale direğinin üstünden auta çıktı.
54. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.
57.dakikada Yeni MAlatyaspor'un hızlı gelişen atağında Tetteh'in şutu yan ağlarda kaldı.
68. dakikada Yeni Malatyaspor'un hızlı gelişen atağında Adem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka Murat Ergin Gözütok S.Altay
Yeni Malatya: Abdulsamed, Semih, Wallace, Sadık, Mallan (Ndong dk. 57), Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa (Gamelli dk. 89 ?), Adem (Haqı Osman dk. 89 ?), Tetteh (Kubilay Kanatsızkuş dk. 78)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ndizeye, Mert Örnek, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gaziantep FK: Günay, Djılobodjı, Toşca, Ertuğrul, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Börven dk. 75), Mendly (Halil Pehlivan dk. 75), Recep, Sagal (Mirza Cihan dk. 86 ?), Figueiredo (Kenan Özer dk. 58)
Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Yusuf Türk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Adem Büyük (dk. 45), Tetteh (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Djilobodji, Mendly, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Wallace (Yeni Malatyaspor)