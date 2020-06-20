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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi ekip, 12 haftanın ardından 3 puanla tanıştı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada Gökhan Töre, ceza sahasının hemen dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleyi bulmadı.


71. dakikada Farnolle'nin Wilzeck'e yaptığı faul sonucu VAR'a giden halem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.


76. dakikada penaltı noktasının başına geçen Alpaslan'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1


78. dakikada Acquah'ın ceza alanına yaptığı ortada Vidar, yakın mesafeden topu kaleci Beto'nun sağından ağlara gönderdi. 2-1


80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kamil Wilczek'in, altıpas üzerinden şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.


90. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Umut'un vuruşunda kaleci Beto topu çeldi.


90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tripic'in şutunda Hadebe topu kale çizgisinden çevirerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Fofana (Vidar dk. 56), Acquah, Robin (Ndayishimiye dk. 71), Gökhan, Murat (Donald dk. 88 ?), Sakıb (Karim Hafez dk. 88 ?), Umut


Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Göztepe: Beto, Gassama (Atınç dk. 88 ?), Alpaslan, Titi, Berkan, Castro (Borges dk. 90 ?), Soner (Napoleoni dk. 61), Halil (Tripic dk. 61), Mossoro (Deniz dk. 82 ?), Serdar, Wilzeck


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Umut (dk. 41), Vidar (dk. 78) (Y. Malatyaspor), Alpaslan (dk. 76 pen.) (Göztepe)


Sarı kartlar: Hadebe, Sakıbi Karim (Y. Malatyaspor), Alpaslan (Göztepe)

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