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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele Yeni Malatyaspor'un penaltılardan bulduğu gollerle 2-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada oyuna hızlı başlayan Yeni Malatyaspor'da cezaalanında topu biran da önünde bulan Ndayishimiye kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak kötü vuruşu sonrası top auta çıktı.


54. dakikada Kasımpaşa'da Florent'in cezalanı içinde Adem'e Büyük'le girdiği pozisyonda halem Arda Kardeşler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0


70. dakika konuk ekipte Tirpan'ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak çektiği şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi.


84. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor defans topu uzaklaştırdı.


90. Dakikada Kasımpaşa'da Hodzic'in ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Malatyaspor savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Can Hanoğlu, Hakan Yemişken


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay( Zeki dk. 85 ?), Adem(Fofana dk. 76), Olcay (Jetmir dk. 85), Umut (Ahmed dk 88 ?)


Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Erkan,


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi (Hodzic dk. 60), Aytaç, Kevin Varga (Anıl dk. 82 ?), Yusuf, Tarkan, Hajradinovic, Koita (Carius dk. 67 X)


Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Sadiku,


Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel


Sarı Kartlar: Acquah, Olcay, Jetmir (Y. Malatyaspor)- Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)


Goller: Adem (dk. 45, 54 .pen) (Y. Malatyaspor)

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