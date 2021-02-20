Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanı içinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunu son anda araya giren Chebake'e engelledi.
72. dakikada Konyaspor'da Rahmanovic'in ceza sahasında savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Diomande, dar açıya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza alanına bekletmeden yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2
84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ahmet Çalık'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Zeki (Hadebe dk. 81 ?), Acquah (Mallan dk. 64), Adem, Kubilay, Tetteh (Ahmed dk. 71), Umut
Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Miya (Erdon Daci dk. 64) , Milosevic (Zymer dk. 74), Cikalleshi, Kravets (Rahmanovic dk. 46)
Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)