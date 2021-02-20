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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanı içinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunu son anda araya giren Chebake'e engelledi.


72. dakikada Konyaspor'da Rahmanovic'in ceza sahasında savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Diomande, dar açıya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


80. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza alanına bekletmeden yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-2


84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ahmet Çalık'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Zeki (Hadebe dk. 81 ?), Acquah (Mallan dk. 64), Adem, Kubilay, Tetteh (Ahmed dk. 71), Umut


Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Miya (Erdon Daci dk. 64) , Milosevic (Zymer dk. 74), Cikalleshi, Kravets (Rahmanovic dk. 46)


Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)

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