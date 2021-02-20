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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyapor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada sol kanattan kaleye uzak bir noktada Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta, Wallace'nin vuruşunda top auta çıktı.


21. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem'in vuruşunda dönen topla buluşan Zeki'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top auta çıktı.


24. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza alanına yapılan ortada Umut Bulut'un geri pasında topu önünde bulan Adem'in çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0


33. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ahmet Çalık'ın ceza sahasının hemen dışında çektiği şutu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.


45. dakikada Konyaspor'da sol kanattan gelişen atakta Guilerme'nin ceza sahasına yaptığı ortada Cehabetk araya girerek mutlak gol pozisyonuna izin vermedi.


45+2. dakikada Yeni Malatyaspor'da Tettehin ceza sahasında Abdulkerim tarafından düşürülünce hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-0



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Zeki, Acquah, Adem, Kubilay, Tetteh, Umut


Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets


Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Rahmanovic, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y. Malatyaspor)


Sarı Kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic ( Konyaspor)

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