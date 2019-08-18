Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Donald'ın hatasında orta sahada topla buluşan İrfan topla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
54. dakikada Farnolle'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Demba Ba'nın önünde kaldı onun pasında Visca'nın şut denemesini Farnolle çıkarttı.
67. dakikada İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına gönderildi.
68. dakikada Bifouma ile verkaç yapan Guılherme ceza sahası önünde yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0
73. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Fofana rakiplerini çalımladıktan sonra şutunu çekti top üstten dışarı gitti.
76. dakikada Ponck'un hatalı pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Jahovic topu düzelttikten sonra vuruşunu yaptı meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
88. dakikada Guılherme'nin pasında topu topuğuyla önüne alan Jahovic meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 2-0
90. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana ceza sahasına girer girmez yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 3-0
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanooğlu
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Hadebe, Özer, Erkan, Murat Yıldırım (Ahmed Ildız dk. 86), Donald, Chaalali (Guilherme dk. 62), Bifouma (Rahman Buğra dk. 82), Fofana, Jahovic
Yedekler: Abdulsamed, Ufuk, Eren, Ahmed, Guılherme, Rahman Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir: Mert, Chedjou, Ponck, Behich, Çaiçara, Azubuıke (Gökhan İnler dk. 46), Soner (Arda Turan dk. 63), Elia (Guldbradsen dk. 76), Kahveci, Visca, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Viera, Uğur, Mossoro, Arda, Kerim, Gökhan İnler, Guldbradsen, Crivelli, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Guılherme (dk. 68), Jahovic (dk. 88), Fofana (dk. 90) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 67) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Chaalali, Murat Yıldırım, Robin (Yeni Malatyaspor)