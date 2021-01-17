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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1


49. dakikada sol kanattan Adem'in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


60. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut'un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 3-1


73. dakikada Adem'in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-1


87. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in ortasına yükselen Kubilay'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Erbil


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih (Acquah dk. 46), Wallace, Hadebe, Zeki (Mustafa dk. 46), Ndayishimiye, Fofana (Karim dk. 46), Kubilay, Adem (Ahmed dk. 80 ?), Umut (Zuqui dk. 87 ?)


Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki


Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Emir, Selim, Melnjak (Alberk dk. 80 ?), Doğan (Tunay dk. 64), Abdullah, Donsah, Michalak (Mithat dk. 80 ?), Andrade (Samudio dk. 64), Skoda (Kemal dk. 69)


Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic


Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)


Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)

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