Süper Lig'in en ekonomik takımı E.Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in ilk yarısına performansıyla damga vuran Evkur Yeni Malatyaspor, bonservis ücretine en az para harcayan kulüp unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon maliyeti yüksek olan Barazite, Diallo, Gilberto, Dening, Aytaç Kara, Doria ve Aly Cissokho gibi oyuncuları elinden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, genç Nijeryalısı Azubuike'yi de 2 milyon Euro'ya satarak kasasını doldurdu.

Süper Lig'de en az borcu bulunan 3 kulüpten birisi olan Malatya ekibi, geçen sezon transferde izlediği sıfır bonservis maliyeti politikasıyla da bu başarılı tabloyu taçlandırdı.

Sezon başında Benevento'dan kiralanan Guilherme ligin en iyi orta saha oyuncularından olurken, St.Gallen'den alınan sağ kanat Danijel Aleksic ise 6 gol ve 2 asistle oynadı. Tondela'dan Sulley Muniru, Göztepe'nin bıraktığı Ömer Şişmanoğlu, Kızılyıldız'ın bıraktığı Mitchell Donald, Kayserispor'un elden çıkardığı Erkan Kaş ve Kasımpaşa'nın elinden çıkardığı Ahmet Ildiz ilk yarıda sarı-kırmızılı formayla tam verim alınan isimler oldu.

E.Yeni Malatyaspor, transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro ile ligin kadro değeri en düşük takımına sahip. Buna rağmen başarılı kadro mühendisliği sayesinde ligin en dikkat çeken takımlarından biri olan Malatya ekibi, devre arası transfer politikasını da yine bonservisi olmayan oyunculara göre belirleme kararı aldı.