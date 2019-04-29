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Süper Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (ilk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Evkur Yeni Malatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta sol çaprazdan Murat Yıldırım'ın şutu kalenin sağından dışarı çıktı.


16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da ceza sahasının dışından Adem'in kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topu Bülent Cevahir tekrar ceza sahasına gönderdi ancak Bifouma topa vuramadı.


21. dakikada ev sahibi takımda Murat Yıldırım'ın hatası ile topla buluşan Kasımpaşalı Trezeguet ceza sahasının hemen dışından sert vurdu. Kaleci Ertaç topu son anda taca çıkardı.


40. dakikada Kasımpaşa'dan Trezeguet, rakip ceza sahasının dışında çektiği şutu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.


41. dakikada Yeni Malatyaspor'da sağ kanattan kullanılan kornerde Aleksic'in asistine yükselen Adem, topu ağlarla buluşturdu. 1-0


44. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan topla buluşan Adem, rakibini geçerek kaleye sert vurdu. Kaleci Scuffet topu son anda auta çeldi.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa (Robin dk. 41 ?), Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Bifouma, Aleksic, Adem, Kamara


Yedekler: Farnolle, Guilherme, Eren, Pereıra, Ahmed, Barış, Yiğithan, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Ali Ravcı


Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Popov, Sadiku, Tarkan, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita


Yedekler: Eray, Hasan, Perica, İlhan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad, Veysel,Karim Hafes


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Adem (dk. 41) (E.Y. Malatyaspor)


Sarı Kart: Sadiku (Kasımpaşa)

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