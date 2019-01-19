Süper Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2- Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Toto Süper Lig’in 18.
Süper Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
1. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Ahmed'in son çizgiye inerek verdiği pasta Ömer Şişmanoğlu'nun altıpas içerisinde sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada Göztepe'de sağ kanatta kullanılan taç atışı sonrası gelişen atakta Berkan kafayla topu Halil'e indirdi. Sol ayağıyla vuruşunu yapan Halil, topu filelerle buluşturdu. 1-1
34. dakikada sol kanattan Erkan'ın yaptığı ortada Ömer'nin pasını geriye vermesiyle topla buluşan Donald, ceza alanının dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
41. dakikada Göztepe'nin gelişen atağında Yeni Malatyaspor savunmasının hatasını affetmeyen Poko, ceza alanı içinde yaptığı vuruşta topu kaleci Farnolle'un sağından ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Erkan, Donald, Ahmed, Murat, Robin Yalçın, Pereira, Aleksic, Ömer
Yedekler: Ertaç, Gökhan, Murat, Eren, Barış, Mustafa, Hüseyin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto, Alpaslan, Titi, Reis, Berkan, Castro, Poko, Halil, Yasin, Borges, Jerome
Yedekler: Mehmet, Gouffran, Elessa, Serdar, Gassama, Prates, Deniz, Ricardo Martins, Tayfur, Samed
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Ömer (dk. 1), Donald (dk. 34) (Evkur Yeni Malatyaspor), Halil (dk. 20), Poko (dk. 41) (Göztepe)