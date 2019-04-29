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Süper Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında Kamara'nın kale içine doğru yaptığı ortada Donalt topu boş ağlara gönderemedi. Tekrar ceza sahasına düşen topu kaleci Scuffet kontrol ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.


61. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan gelişen atağında Koita'nın ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Trezeguet'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak auta çıktı.


68. dakikada sol kanattan Aleksic'in kullandığı korner vuruşunda Adem'in kale önüne indirdiği topu Robin ağlarla buluşturdu. 2-0


70. dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet kaleci Ertaç'ı da çalımlayarak topu kaleye doğru gönderdi ama Robin topun boş kaleye gitmesine engel oldu.


77. dakika da Kasımpaşa'da ceza alanı dışında topla buluşan Tarkan'ın sert vuruşu ile defansa çarpan topu kaleci Ertaç, son anda kornere çeldi.


84. dakikada kontra atağa çıkan Kasımpaşa'da ceza sahası dışında topla buluşan Koita, sert vuruşla topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa (Robin dk. 41), Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Bifouma (Guilherme dk. 73), Aleksic, Adem (Eren dk. 85 ?), Kamara


Yedekler: Farnolle, Pereıra, Ahmed, Barış, Yiğithan, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Ali Ravcı


Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau (Perica dk. 57), Popov, Sadiku (Karim Hafez dk. 45), Tarkan, Khalili (İlhan dk. 77), Hajradinovic, Trezeguet, Koita


Yedekler: Eray, Hasan, Uğurcan, Çağtay, Özgür, Azad, Veysel


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Adem (dk. 41), Robin (dk. 68) (E.Y. Malatyaspor), Koita (dk. 84) (Kasımpaşa)


Sarı Kartlar: Adem, Robin, Aleksic (E.Y. Malatyaspor), Sadiku, Veigneau, Karim Hafes, Youssef, Trezeguet (Kasımpaşa)

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