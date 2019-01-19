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Süper Toto Süper Lig: Evkur Yeni Malatyaspor: 3- Göztepe: 2 (maç sonucu)

Süper Toto Süper Lig’in 18.

Süper Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.


Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


52. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un atağında ceza sahasında Alpaslan'ın Murat'a yaptığı müdahale sonrasında VAR'a giden Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Aleksic, sert vuruşla kaleci Beto'nun solundan topu ağlarla buluşturdu. 3-2


79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı.


83. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Farnolle çift yumrukla topu uzaklaştırdı.


90. dakika da kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Eren ceza alanında topu arkadaşlarına veremeyince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Erkan, Donald, Ahmed, Murat Akça (Gökhan dk.78), Robin Yalçın (Murat Yıldırım dk.68), Pereira, Aleksic, Ömer (Eren dk.84)


Yedekler: Ertaç, Gökhan, Murat, Eren, Barış, Mustafa, Hüseyin


Teknik Direktör: Erol Bulut


Göztepe: Beto, Alpaslan (Gassama dk. 57), Titi, Reis, Berkan, Castro, Poko (Elessa dk.67), Halil (Serdar dk. 78), Yasin, Borges, Jerome


Yedekler: Mehmet, Gouffran, Elessa, Serdar, Gassama, Prates, Deniz, Ricardo Martins, Tayfur, Samed


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Ömer (dk. 1), Donald (dk. 34), Aleksic (dk.54 pen) (Evkur Yeni Malatyaspor), Halil (dk. 20), Poko (dk. 41) (Göztepe)


Sarı Kart: Alpaslan (Göztepe)

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