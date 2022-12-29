Şüphe üzerine durdurulan araçta kalaşnikof çıktı

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca ile çeşitli ebatlarda 20 adet fişek ele geçirildi.

Üç kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili inceleme tahkikat başlatıldı.