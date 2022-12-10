Şüphe üzerine durduruldu üzerinde binlerce hap çıktı

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir zanlının üzerinde 2 bin 668 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler Battalgazi ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları Y.U.'nun üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 bin 668 adet hap ele geçirildi.

Y.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.