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Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli hareketler üzerine M.V isimli şahsın aracı durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, 5 gram Metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 2 Adet Extazi Hap, 2 Adet Lyrica Hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 Adet Otomatik ruhsatsız av tüfeği, 14 Adet Av tüfeği mermisi, 25 Adet 7.65 mm Tabanca mermisi, 1 adet Kasatura ve 3 adet Bıçak ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

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