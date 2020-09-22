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Şüpheli araçtan kaçak eşyalar çıktı

Malatya’da şüpheli araç takip edilerek yapılan aramada kaçak eşyalar ele geçirildi.

Malatya'da şüpheli araç takip edilerek yapılan aramada kaçak eşyalar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bir şüpheli araç takip edildi. Şüpheli aracın değişik güzergahlar kullanarak il merkezine giriş yaptığı tespit edildi. M. E. M. isimli şahsın sevk ve idaresindeki söz konusu araçta yapılan aramada, 129 adet değişik markalarda gümrük kaçağı parfüm, 28 adet değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı saat ile 60 adet sahte barkod ele geçirildi.


Şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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