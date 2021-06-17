İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli şahsın evinden bin 850 kök hint keneviri çıktı

Malatya’da, çeşitli suçlardan aranan bir şahsın evine operasyon yapıldı.

Malatya'da, çeşitli suçlardan aranan bir şahsın evine operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 11 gram kubar esrar, bin 850 kök hint keneviri ve 110 gram metamfetamin ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde ikamet eden ve “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan 3 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın bahçesinde ve evinde arama gerçekleştirdi. Jandarma tarafından yapılan arama neticesinde evin farklı noktalarında 11 gram kubar esrar, bin 850 kök hint keneviri ve 110 gram metamfetamin ele geçirildi.


Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.