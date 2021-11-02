İhlas Haber Ajansı

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Şüpheyle durduruldu tabanca ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 15 gr Metamfetamin ve 17 adet hap elde edildi.

Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 15 gr Metamfetamin ve 17 adet hap elde edildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan bir şahıs tutuklandı. Diğer iki şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Otomobilde bulunan 3 şahıstan, define aramasında kullanılan 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 15 gr Metamfetamin ve 17 adet hap elde edildi.


Adli mercilere sevk edilen şahıslardan bir şahıs tutuklandı. Diğer iki şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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