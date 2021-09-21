Sürgü Barajı alarm veriyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama suyu ihtiyacını karşılayan Sürgü Barajı'nda doluluk oranı minimum seviyelere kadar düştü. Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, kuraklık nedeniyle ileride sıkıntı yaşamamaları için kapalı devre sulama sistemine geçişmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Anadolu'da yaşanan kuraklık nedeniyle Malatya'da da su seviyeleri azaldı. Doğanşehir ilçesinde tarımsal sulamada 10 bin hektar alanın sulanmasını sağlayan önemli barajlardan biri olan Sürgü Barajı'nda son günlerde doluluk oranı yüzde 4'ün altına indi. Normal su kotunda göl hacminin 70,93 hektometre küp olduğu belirtilen Sürgü Barajı'nın büyük bölümünde hiç su kalmadı. Drone ile görüntülenen barajda bazı bölgelerde su birikintileri gözükürken, bu yıl yeterli yağışın olmaması durumunda ileriki yıllarda bölge sulamasında ciddi sorunların yaşanabileceği belirtiliyor.

Barajla ilgili bilgi veren Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, bu yıl tarımsal alanlardaki sulamalarda sıkıntı yaşamadıklarını ancak kuraklığın devam etmesi durumunda sıkıntı olabileceğini söyledi. Sulamada kapalı devre sistemine geçilmesi gerektiğini de belirten Tanışık, “Kapalı sistemi er yada geç hayata geçirmemiz lazım. Şu an akar sulama sistemi var. Hem arazi çoraklaşıyor hem de israf oluyor ama damlama kapalı sistemi olursa bundan sonra sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Doğanşehir'de kuraklık olduğunu ancak diğer barajlara göre bu yılki sulamaları tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Tanışık, “İnşallah bu yıl yağış olur ve kuraklık tehlikesi olmaz” diye konuştu.