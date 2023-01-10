Sürgü Mahallesi'nden "Hizmet" teşekkürü

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u makamında ziyaret eden Sürgü Mahallesi sakinleri, mahallelerine yaptıkları hizmetler için teşekkür ettiler.

Göreve başladığı günden bu yana Doğanşehirlilerle iç içe ve Doğanşehir Belediyesi'nin hizmetlerini sahada bizzat yürüten Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt sık sık mahallelerde de vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un her mahallede olduğu gibi Sürgü Mahallesi'nde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahallesi sakinleri Başkan Zelyurt'u ziyaret ederek hizmetleri için teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Biz hemşehrilerimize daha modern ve yaşanabilir bir Doğanşehir için söz verdik. İmkânlarımız dâhilinde hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Doğanşehir'imizin yaşam kalitesini yükseltmek, güzelleştirmek için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcıyoruz” şeklinde konuştu.