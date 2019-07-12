Suriyeli aşiret liderlerinden ortak açıklama

Liderlerin yaptığı açıklamada Türkiye'nin yaptığı iyiliklere dikkat çekilerek, “Suriye topraklarında YPG/PKK istemiyoruz” mesajı verildi.

Burada konuşan Abraz Aşireti lideri Muhmammed Elmişeil, “Biz YPG/PKK'yı istemiyoruz. Çünkü bizim topraklarımıza saldırdılar. Esed'i de istemiyoruz” dedi.

Suriye Aşiretleri Genel Sekreteri Abdullcevad Musa Elali ise “Türkiye ayrım yapmadan bizi ülkeye aldı. Türkiye'nin bu davranışı unutmayacağız. Tarih bunu yazacaktır. Bizim başımıza bir sürü bela geldi. Esed bize çok zulmetti. Bu yüzden de halkımız oradan ayrıldı. Suriye'ye her yerden terörist getirmişler. Biz bu savaşta sadece Esed'le savaşmıyoruz. Dışarıdan gelen başka güçler de var. Sadece mazlum ve gariban olanlar Türkiye'ye geldi. Biz Türkiye'ye çok güvendik. İleride savaş bitince Türkiye'den başka kimseye güvenmeyiz. Biz YPG/PKK'yı istemiyoruz. Çünkü bizim topraklarımıza saldırdılar. Esed'i de istemiyoruz. İnşallah Doğu Fırat tarafında Türkiye ile bir çalışma yaparız” şeklinde konuştu.

Elali, Suriyeli gençlere de çağrıda bulunarak, “Doğu Fırat tarafındaki Özgür Suriye Ordusu ve siviller olarak biz oradaki PKK'yı kovalayacağız. Oradaki bölgeyi Türkiye ile alacağız. Türkiye ile her şeyi yapabiliriz. Türkiye bizi desteklerse önümüzde kimse duramaz. Türkiye'de yaşayan ve kötülük yapan Suriyeli gençler herkesi temsil etmiyor. Biz Türkiye'den Suriye'de güvenli bir bölge istiyoruz. Güvenli bölge olursa biz teröristlerle rahat bir şekilde savaşabiliriz” diye konuştu.