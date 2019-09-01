Sürücülerin yol talebi

Malatya'nın Kuluncak ilçesi ile Sivas'ın Gurun ilçesi arasında kalan yaklaşık 5 kilometre stabilize ve taşlık yol vatandaşların şikayetine yol açıyor.

Gürün ilçesi sınırında yer alan Tohma çayının çıktığı Terelik mevkiinde bulunan mesire alanına Kuluncak ilçesi güzergahından giden vatandaşlar, Gürün Sarıca köyündeki yaklaşık 5 kilometre stabilize taşlı yolun yapılmasını istiyor. Yazın tozdan kışın ise çamurdan geçilmeyen yolun ıslah edilmesini talep eden vatandaşlar, Terelik mesire yerine tuvalet yapılmasını da istiyor.