Tabutla sigaranın zararlarına dikkat çektiler

Malatya'da Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu öğrencileri sigaranın sağlığa zararlarına dikkat çekmek amacı ile yaptıkları etkinlikler ile vatandaşlara çağrıda bulundular.

Maket tabut taşıyan öğrenciler, “Sigarayı bırak, hayatı bırakma” sloganları atarak, bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çektiler.

Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu önünde toplanarak, dikkat çeken kostümler giyen öğrenciler, yaptıkları maket tabut ve ellerinde pankartlar ile sigaranın sağlığa zararlarına dikkat çektiler.

“Sigarayı bırak, hayatı bırakma” sloganları ile tabutu taşıyan minik öğrenciler, okul çevresindeki esnaflara ve vatandaşlara da sigaranın sağlığa zararları ile ilgili hazırladıkları broşürleri dağıttılar.

Etkinlik hakkında bilgi veren Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Müdürü Aziz Elbir, “Öğrencilerimiz ile birlikte sigaranın insan sağlığına verdiği zarar ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek, toplumu aydınlatmak amacı ile bir etkinlik yaptık. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler ise, sigaranın zararları konusunda öğrendikleri bilgileri anlatarak, bu etkinliği insanları bilinçlendirmek ve bağımlılığı en aza indirmek için düzenlediklerini ifade ettiler.