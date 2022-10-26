Tadilat yaparken çatı çöktü: 1 yaralı

Malatya'da tadilatı yapılırken çöken çatının altında kalan 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah 08.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nizamiye sokak içerisinde bulunan tek katlı müstakil bir evin çatısında Sabri A. tadilat yaparken henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çatı çöktü. Sabri A. çöken çatının altında kalırken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Sabri A. ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.