Tahta çivili ayakkabıya coğrafi işaret belgesi

Türkiye'de sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde üretilen tahta çivili ayakkabı coğrafi işaretle tescillendi.

Arapgir ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan'ın 55 yıldır ürettiği tahta çivili ayakkabının tescili için Arapgir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

Türkiye'de sadece Arapgir ilçesinde üretilen tahta çivili ayakkabı coğrafi işaretle tescillenirken, tescilin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden 66 yaşındaki ayakkabı ustası Erol Hakan, " Babamdan öğrendim 55 yıldır tahta çividen ayakkabı imalatı yapıyorum. Tahta çivili ayakkabı üretimi, dikiş makineleri güçlü yapıştırıcılar olmadan 70-80 yıl önce Türkiye'de yapılan bir işkoluydu biz hala devam ettiriyoruz. Şuanda Türkiye'de tahta çivi ile ayakkabı üreten tek kişiyim Arapgir'de bir kültürü temsil ediyoruz. Sağlığımız el verdiği müddetçe de bu işi devam ettireceğiz" dedi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “ Türk Patent ve Marka Kurumu ,Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda Arapgir ile özdeşleşen ve simgesi haline gelen Arapgir tahta çivili ayakkabı ismi ile "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ”diye konuştu