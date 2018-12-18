Tahtalı Hamam Müzesi değer kattı

Bir zamanlar madde bağımlılarının mekanı haline gelen ve Büyük Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini tedirgin eden Tahtalı Hamam'ın müzeye dönüştürülmesi ile mahalleye ayrı bir değer kattı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından devri Battalgazi Belediyesi'ne sağlanan Tahtalı Hamam, restore edildikten sonra Türk hamam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için Hamam Müzesi olarak hizmete sunuldu.

Tahtalı Hamam'ın atıl durumdayken madde bağımlılarının mekanı halinde olduğunu belirten Büyük Mustafa Paşa Mahallesi sakinleri, hamamın Battalgazi Belediyesi tarafından restore edilerek müze olarak hizmete sunulması ile birlikte mahalleye değer kattığını söylediler.

Mahalle sakinlerinden Adnan Soğancı, mahallerinin güvenli hale geldiğini belirterek, “67 yaşındayım ve bu mahallenin yerlisiyim. Hamamın özelliği değişmedi. Küçükken annemizle, büyükken babamızla gelir yıkanırdık. Burada dinlenme havuzu vardı, orjinalliği bozulmadı. Sağ olsun Belediye Başkanımız güzel bir müze şekline dönüştürdü. Eskiden uyuşturucu kullananlar gençler bacadan iniyorlardı ve mahalle tedirgin oluyordu. ‘Ya yıkılısın ya yapılsın' dedik. Başkanımız Selahattin Gürkan müze olmasını sağladı, bizi sevindirdi. Mahalleli artık güvenli olmasından dolayı memnun” diye konuştu.

Tahtalı Hamam Müzesi'ni gezmeye gelen Bekir Soğancı ise, “Eskiye nazaran şimdiki hamam hakikaten çok güzel olmuş. Bizler küçük yaşlarda 7 yaşımızda geliyorduk. Şu anki hali için Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu an hamam hem güvenli hem de vatandaşların beğenisini kazandı” diye konuştu.

Tahtalı Minare Camii Derneği Başkanı Turan Akgün'de, Tahtalı Hamam'ın restore edildikten sonra tehlike olmaktan çıkarak, mahalleye bir değer kattığını belirterek, "30 yıldır buradayız. Evveliyatı buradan geçtiğimiz zaman hakikaten acizdik. Uyuşturucu bağımlılarının kol gezdiği yerdi. Mahalle tedirgindi ve huzursuzdu. Şimdiki haline gelince gerçekten insanlar memnuniyetini belirtiyorlar. Her şeyden güzeli restore edilmesi, güvenli olması, temiz olmasıdır. Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı da olacak, bu işlere de düşkünlüğü var. Elini koydum mu bırakmaz” ifadelerine yer verdi.