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Tahtalı hamam müzesi'nde ‘İğneden Dökülenler' sergisi

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR tarafından Battalgazi Belediyesi’nin ev sahipliliğinde Tahtalı Hamam Müzesi’nde ‘İğneden Dökülenler’ adlı sergi açıldı.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR tarafından Battalgazi Belediyesi'nin ev sahipliliğinde Tahtalı Hamam Müzesi'nde ‘İğneden Dökülenler' adlı sergi açıldı. Sergiye yoğun ilgi gösterildi.


Tahtalı Hamam Müzesi, hizmeti sunulduğu günden bugüne birçok etkinliğin adresi haline geldi. Bu kapsamda Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR tarafından Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi'nde ‘İğneden Dökülenler' adlı sergi açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi ile ilgili bilgi veren Kurs Hocası Özlem Solmaz, “Tüm hanımları geçmişten günümüze kadar bütün duygularını iğne ile iplikle anlatmıştır. Bizde duygularımızı iğne ile iplikle anlatmaya gayret gösterdik. Sergimize tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.


Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı İsmail Aldemir ise, serginin hayırlı olması temennisinde bulunarak, serginin açılışını gerçekleştirdi.

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