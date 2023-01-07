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Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Şehit Engin Gür Caddesi üzerinde seyir halinde olan T. K. idaresindeki 06 DJ 0517 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters dönü. Kazada araç sürücüyle birlikte M.K.,E.T.,M.B. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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