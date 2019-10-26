Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Hayri Kumaru idaresindeki 34 UIE 30 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi girişinde takla attı. Otomobilin sol arka tekerinin yerinden çıkması sonucu araç kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak, durabildi. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.