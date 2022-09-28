Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 44 FY 665 plaka otomobil ile A.M.E. yönetimindeki 44 S 1176 plakalı servis minibüsü viyadük girişinde çarpıştı. Kazada B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.