Takla atan traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde takla atan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hekimhan'ın Karaköcek Mahallesi'nde Kemal Akıncı (68) idaresindeki 44 DE 568 plakalı traktör, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla atan traktörün altında kalan Akıncı olay yerinde hayatını kaybetti. Akıncı'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.