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Tandoğanspor'dan destek teşekkürü

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Amatör Küme Futbol takımlarından Tandoğanspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, kulüp başkanı Akın Filiz kulübe destek olan iş adamı Kazım Aksoy'a teşekkür etti.


Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Filiz, Tandoğanspor camiası olarak yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Kulübe destek sağlayan iş adamı Kazım Aksoy ile bir araya gelen başkan Filiz, “Tandoğanlı olan iş adamımız Kazım Aksoy'a Tandoğanspor kulübüne yaptığı yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz. Kazım Bey gibi yardımsever, gençliğe yatırım yapan insanlarımız olduğu sürece bizim gibi kulüpler her daim ayakta kalacaktır. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni transferlerimizi birkaç gün içerisinde sizlerle de paylaşacağız. Malatya amatörüne farklı bir heyecan katmaya geliyoruz” diye konuştu.

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