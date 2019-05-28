Tapu senetleri sergisi

Malatya Park AVM'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172. Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile sergi düzenlendi.

Ana teması ‘'Tarihi Belgelere Tanıklık Etmeye Davetlisiniz'' konulu olan sergisinin açılış törenine Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer Sergi, Malatya Vali Yardımcımız Ahmet Çırakoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun katıldı.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tunceri “Sergimizi Malatya Park AVM'de Malatyalı hemşehrilerimiz için açtık. Tarihimizde yaşatmak amacıyla vatandaşlarımızla buluşturduk.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 172 yıl önce 21 Mayıs 1847 de kurulmuştur. Köklü ve güçlü bir teşkilat yapısına sahiptir. Adını yaptığı işin önemi ve büyüklüğü sebebi ile milletimizin dilinde vecize olan ‘Tapu gibi sağlam' sözüyle belleklere kazımıştır” diye konuştu.