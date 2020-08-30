İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taraftardan Gevrek'e Batuhan Memiş teşekkürü

Malatyaspor Taraftar Derneği Derebeyleri’nin tribün liderleri Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’i İstanbul’da ziyaret etti.

Malatyaspor Taraftar Derneği Derebeyleri'nin tribün liderleri Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'i İstanbul'da ziyaret etti.


Tribün liderleri serdar kaplan, Murat Alpay ve Marmara Derebeylerinden Celal Güler ile Ümit Duman ziyarette 4 önce vefat eden Batuhan Yakup Memiş'in isminin protokol tribününe verilmesi nedeniyle Başkan Gevrek'e teşekkür ettiler.


Trübün liderleri ayrıca yeni sezon formalarının taraftarın görüşü doğrultusunda değiştirilmesinden duyulan memnuniyeti kulüp Başkanı Adil Gevrek'e ilettiler.


Trübün lideri Serdar Kaplan yeni sezon öncesinde tüm Malatya ve Malatyasporlular adına birlik beraberlik çağrısında bulunarak, "Tüm aktörlerin kişisel hesaplardan, menfaat içerikli düşüncelerden ve kaostan bir an önce sıyrılması gerekiyor. Zaman birlik beraberlik zamanı"dedi.


Sarı siyahlı taraftarlar daha sonra yeni transfer Peru'lu yıldız Cueva'ya taraftarlar olarak destek sözü verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.