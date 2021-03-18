Taraftarlardan 18 Mart'ta şehitleri andı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında Malatya'da da Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği ile Esenlik Anonim Şirketi ve 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği tarafından ortaklaşa bir program düzenlendi. Yeni Malatyaspor Stadyumunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Atatürk posteri asılırken, daha sonra grup hep birlikte Çanakkale türlüsü ve şiirleri okudu.

Programa Esenlik insan Kaynakları Müdürü Furkan Şengönül, Derebeyleri Derneği adına tribün liderleri Murat Alpay ve Serdar Kaplan, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları adına ise Gençlik Kolları Başkanı Serkan Can Özbey katıldı.

Yapılan konuşmalarda Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı kutlanırken, bu uğurda can veren tüm şehitler de yad edildi.