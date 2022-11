Taraftarlardan Başkan Güder'e coşkulu karşılama

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Efsane Malatyasporlular Taraftar Derneği'ni ziyareti esnasında sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a her zaman destek veren taraftarlarla bir araya geldi. Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Efsane Malatyasporlular Taraftar Derneği'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Efsane Malatyasporlular Taraftar Derneği Başkanı Aytaç Özdemir tarafından karşılanan Başkan Güder'e derneğin faaliyetleri, misyon ve vizyonu hakkında bilgiler verilirken, Battalgazi'ye yapmış olduğu hizmet ve Yeni Malatyaspor'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür edildi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ziyaretteki konuşmasında, Yeni Malatyaspor'a destek verilmesinin önemini anlattı.

“Yeni Malatyaspor'umuz hak ettiği konuma yeniden gelecek”

Yeni Malatyaspor'un hak ettiği konuma yeniden geleceğine inancının tam olduğunu aktaran Başkan Güder de, “Öncelikle Malatyaspor'u her şeyin önünde tutan ve yaz demeden kış demeden her zaman sevdalısı oldukları takımlarının yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Malatyaspor hepimizin ortak paydası. Ortak değerleri ayakta tutmamız lazım. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Geçtiğimiz dönemlerde sürecin iyi yönetilmemesi nedeniyle kötü bir dönem geçirdik ve ligden düştük. Şuanda transfer tahtası kapalı ve büyük bir sıkıntı yaşattırıyor. Ekonomik olarak da sıkıntılar var. Tabi ki bugünlerde geçecek. Battalgazi Belediyesi olarak Malatyaspor'umuz söz konusu olduğu zaman taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Kulüp başkanımızda geçtiğimiz günlerde bizleri ziyaret etti ve aynı konuyu kendisine de aktardık. Bu sezon ligde yerimizi korumamız gerektiğini ona söyledim. İnşallah ortak sevdamız Yeni Malatyaspor'umuz hak ettiği konuma yeniden gelecek” dedi.